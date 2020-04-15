Пожежі під Чорнобилем: триває гасіння осередків тління

Станом на ранок середи триває гасіння осередків тління у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 15 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 521 чоловік та 124 одиниці техніки, з них від ДСНС 410 чоловік особового складу та 86 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС, якими 14 квітня здійснено 3 скиди – 6 т води).

Як повідомила у Facebook пресслужба Київської облдержадміністрації, радіаційний фон у місті Києві та в Київській області - в межах норми.

"У цілому радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,014 мР/год., Київська область – в межах 0,012 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год.)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, поліція вручила двом особам підозри у причетності до підпалів у Чорнобильській зоні відчуження.

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Пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліським та с. Володимирівкою на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня на площі близько 4 га. Біля села Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

Із 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.