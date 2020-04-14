Для ліквідації пожежі біля ЧАЕС залучали рятувальників із 15 областей

Для ліквідації пожежі у Зоні відчуження були залучені рятувальники із 15 областей України.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує пресслужба МВС.

"Наші рятувальники провели дуже велику та складну роботу. В першу чергу, захищали від вогню об'єкти критичної інфраструктури. Не давали вогню просунутися в бік міста Прип'ять, Чорнобильської атомної електростанції та сховищ ядерних відходів. Ніякої небезпеки для ядерних об'єктів Зони відчуження дана пожежа не мала. Підвищення радіаційного фону немає. Весь особовий склад у порядку", - зазначив він.

Геращенко також відмітив, що для ліквідації пожежі в Зоні відчуження залучили рятувальників із 15 областей країни, а також "наймасштабнішу кількість сил наземної та повітряної техніки ДСНС України".

Для ліквідації пожежі в Зоні відчуження залучили рятувальників із 15 областей Фото: МВС

Загалом за 8 днів боротьби з пожежею у Зоні відчуження авіація МВС здійснила: 391 виліт літаків і вертольотів, 935 скидів води, вага якої - 2800 тонн, та 387 годин нальоту пілотів-рятувальників.

Як повідомлялося, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівки Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліським та с. Володимирівкою на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу села Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.