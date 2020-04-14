На Чорнобильській АЕС заявляють, що станція не постраждала через пожежі

Пожежа у Зоні відчуження не пошкодила об'єкти ДСП "Чорнобильська АЕС".

Про це повідомляє пресслужба станції.

"В результаті пожежі об'єкти ДСП "ЧАЕС" не постраждали. На території майданчика тимчасового складування технологічних матеріалів згоріли 2 господарчо-побутові вагончики. Впливу вогню на обладнання відкритого розподільчого пристрою не відбулося", - написали у пресслужбі станції.

Протягом минулої доби в зоні відчуження тривали численні пожежі, внаслідок яких вогонь наблизився безпосередньо до об'єктів Чорнобильської АЕС. Осередки пожеж спостерігалися в районі с. Новий Мир, с. Стара Рудня, с. Кливини та с. Чистогалівка, де відбувалося горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки.

В районі села Чистогалівка через сильні пориви вітру вогонь перекинувся через мінералізовану смугу та автодорогу і, оминувши ділянку, котра колись називалася "Рудим лісом", вийшов до залізничної станції Янів, яка розташована за 2,2 кілометра від ЧАЕС.

Також спостерігалося горіння трав'яної підстилки на дамбі водоймища-охолоджувача, зокрема, між дамбою та річкою, що на правому березі Прип’яті. Окрім того, осередки відкритого вогню фіксувалися в безпосередній близькості до відкритого розподільчого пристрою Чорнобильської АЕС та майданчика тимчасового складування технологічних матеріалів.

Силами персоналу 2-ДПРЧ згадані осередки загорянь біля промислового майданчику станції були локалізовані й погашені.

За словами старшого начальника зміни ЧАЕС Ігоря Олександрова, щодо стану ядерної і радіаційної безпеки ДСП "ЧАЕС" зауважень немає. Радіаційна обстановка на ЧАЕС нормальна, значення нижче контрольних рівнів. Стан устаткування об'єктів ЧАЕС відповідає регламентам.

Станом на 14 годину 14 квітня поточного року пожежна загроза об'єктам ЧАЕС відсутня.

Як повідомлялося, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівки Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.