Без масових скупчень: Кличко ще раз нагадав церквам про обмеження на Великдень

Мер Києва Віталій Кличко закликав представників церков дотримуватися карантинних обмежень під час Великодніх свят.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я кілька разів зустрічався з представниками всіх конфесій. Говорив про дотримання обмежень церквами. Про те, що вони теж мають усвідомлювати свою відповідальність за безпеку вірян. Вчора теж була така зустріч. Ми обговорювали, що правити треба в обмеженому режимі – максимально задіяти онлайн-трансляції", - сказав Кличко.

Він зазначив, що Нацполіція просить представників церков, аби біля храмів не було масового зібрання людей. Також Кличко додав, що під час зустрічі обговорювали й обмеження щодо відвідування кладовищ в поминальні дні.

За словами Кличка, за минулу добу було зареєстровано 26 випадків захворювання на коронавірус у Києво-Печерській лаврі.

Мер Києва закликав киян залишатися на Великдень вдома та дотримуватися карантинних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Так, не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних і дитячих майданчиків.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зареєстровано 224 нові випадки.