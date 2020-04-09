У Києво-Печерській лаврі за добу зафіксували 26 випадків коронавірусу — Кличко
Укрінформ
У Києво-Печерській Лаврі за минулу добу зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом.
Про це під час брифінгу 9 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу
"Зазначу, з випадків, зареєстрованих за минулу добу, 26 – у Києво-Печерській Лаврі. Складно уявити, яким може бути ланцюг подальшої передачі інфекції. Ось чому я з хвилюванням очікую цьогорічної Пасхи. Щоб після цього ситуація не загострилась", - сказав Кличко.
Він закликав представників церков дотримуватися обмежень під час Великодніх свят та усвідомлювати свою відповідальність за безпеку вірян.
Як повідомлялось, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 9 квітня було зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Києві - 300.