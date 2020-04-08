На час обмежувальних заходів столичних підприємців звільнили від кредитних виплат.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже почали діяти "кредитні канікули" - на час обмежувальних заходів підприємців звільнили від кредитних виплат. Київрада виділила кошти на відновлення програми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу", - сказав Кличко.

За його словами підприємці можуть скористатися послугою “часткового безробіття” на період дії обмежень. Для її отримання потрібно звернутися до Центру зайнятості за місцем реєстрації як платника єдиного внеску.

"Підприємці мають отримати кредитну підтримку згідно з ухваленими парламентом так званими антивірусними законами. З 1 березня до 30 квітня фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску", - розповів Кличко.

Він нагадав, що Київрада ухвалила рішення про надання пільги 50% знижки для малого та середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна.

Як повідомлялося, у столиці вже 294 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу захворіло 15 людей.