Для киян на карантині запустили "психологічну допомогу" онлайн

Моніторинговий центр з протидії COVID-19 запустив віртуальну платформу емоційної підтримки киян.

Про це під час брифінгу 8 квітня сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Хочу повідомити, що наш Моніторинговий центр з протидії COVID-19 запустив віртуальну платформу емоційної підтримки киян. Це безкоштовний ресурс для киян. І, в першу чергу, для тих, кому потрібна емоційно-психологічна допомога. Консультації надають фахівці – тренери з емоційного інтелекту Освітнього хабу міста Києва", - сказав Кличко

Він зазначив, що на цьому сайті мешканці столиці можуть отримати персональну консультацію, не виходячи з дому. За його словами, 20 фахівців майже цілодобово спілкуються з киянами.

Він розповів, що на сайті можна знайти різні онлайн-курси. Також завдяки платформі є можливість проводити і спортивні онлайн-тренування.

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"Можна також здійснити віртуальні екскурсії найкращими музеями столиці, які зараз тимчасово зачинені Я впевнений ми витримаємо і подолаємо всі виклики", - додав Кличко.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.