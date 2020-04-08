Кличко закликає киян у Вербну неділю та на Великдень залишатися вдома

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян у Вербну неділю та на Великдень залишатися вдома.

Про це він заявив на брифінгу 8 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Я буду зустрічатися з представниками всіх конфесій, і знову буду звертатися до них щодо дотримання обмежень церквами задля безпеки вірян. Вас же прошу і у Вербну неділю, і у Великдень залишитися вдома. І святкувати в колі найрідніших", - сказав Кличко.

Він зазначив, що карантинні заходи не є обмеженням свободи, а є забезпеченням здоров'я людей і їх безпеки.

За словами мера, кілька тижнів чіткого дотримання правил дозволять усім раніше вийти з цієї кризи.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як дві осіб, крім випадків службової необхідності, та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і у випадку службової необхідності, а також спортивних та дитячих майданчиків.

Не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.