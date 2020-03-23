Кияни під час карантину стали гірше платити за воду

Запроваджений в Україні карантин вже зараз негативно позначається на рівні оплати за спожиту холодну воду та водовідведення в Києві.

Про це написав у своєму блозі на сайті Укрінформу генеральний директор - голова правління ПрАТ "АК "Київводоканал" Дмитро Новицький, закликавши киян своєчасно заплатити онлайн за отримані послуги, щоб забезпечити безперебійну роботу компанії.

"Мушу зазначити, що карантин вже зараз негативно позначається на рівні оплат за спожиту воду. Попри те, що за несвоєчасну оплату комунальних послуг упродовж карантину не стягуватиметься пеня та не скасовуватиметься субсидія, кожен має бути свідомий того, що затримуючи оплату, він ставить комунальну сферу міста перед загрозою. Від ваших платежів напряму залежить робота нашого підприємства, а отже і безперебійне водопостачання та водовідведення у ваших домівках!" - зазначив Новицький.

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За його словами, Київводоканал повинен постійно забезпечувати основні технологічні процеси (підготовку і очищення води, каналізування і очищення стоків): купувати необхідні реагенти та запчастини, оплачувати спожиту електроенергію та вчасно платити за міжнародними кредитами, які компанія брала на оновлення обладнання та модернізацію виробництва.

"Інших джерел надходження коштів, крім як оплати за спожиту воду та водовідведення, в нас немає. Саме тому закликаю вас сплатити усі платежі вчасно через онлайн-платформи, а також допомогти своїм старшим родичам та сусідам похилого віку сплачувати послуги водопостачання та водовідведення онлайн", - додав він.

Новицький також повідомив, що аварійно-відновлювальні бригади Київводоканалу працюють щодня, оперативно вирішуючи проблеми, які виникають на мережах водопроводу та каналізації, а це більш ніж 7 тисяч кілометрів труб.

"Аби не лишати людей без води у кранах, на час карантину ми обмежили кількість планових ремонтів, які потребують відключення води. Наразі холодне водопостачання в будинках киян ми відключаємо лише у виключних випадках, а саме якщо аварійну ситуацію по-іншому ліквідувати технічно неможливо", - наголосив керівник Київводоканалу.

Він додав, що з початком пандемії Київводоканал терміново налагодив виробництво додаткових обсягів гіпохлориту натрію, розчин якого використовують комунальні служби Києва для знезараження об’єктів соціального призначення, під’їздів, ліфтів тощо. Станом на сьогодні вже виготовлено додатково 35 т гіпохлориту, на основі якого було зроблено 350 т дезінфікувального засобу для міста.

"Незаплановані витрати сировини на виготовлення цих дезінфікаторів не підлягають обговоренню – це життєво необхідно для міста, бо люди повинні бути максимально захищені від коронавірусу під час епідемії. Однак перед нами постала потреба швидко поповнювати запаси сировини для виготовлення гіпохлориту натрію, щоб не мати перебоїв з очисткою артезіанської води у Києві надалі", - зазначив Новицький.

Він також поінформував, що на час карантину компанія призупинила особистий прийом у центрах обслуговування споживачів Київводоканалу, запровадивши дистанційне обслуговування через скайп, телефонні дзвінки, електронні листи, різні особисті кабінети, мобільні додатки, чат-боти месенджерів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на ранок 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 26 нових випадків коронавірусу. Зокрема, наразі коронавірусна хвороба виявлена: у Чернівецькій області - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 5 випадків, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 5 випадків (1 летальний), Львівській області - 2 випадки, Тернопільській області - 1 випадок, Черкаській області - 1 випадок, у м. Києві - 29 випадків.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли і одужали, а 14 704 померли.