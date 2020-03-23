Як працюється водоканалу міста в умовах карантину

Які зміни відбулися в роботі Київводоканалу в зв’язку з карантинними обмеженнями

Сьогодні коронавірус суттєво змінив життя кожної окремої людини і нашого суспільства в цілому. Ми не можемо, як завжди, ходити на роботу, відвідувати театри, розважальні центри, ресторани і кав’ярні, а наші діти не можуть навчатись у школах чи ходити до дитячих садків, бо наразі обставини вимагають від нас високого рівня соціальної відповідальності й великої кількості обмежень, пов’язаних з карантином. Такі суттєві зміни позначились і на роботі Київводоканалу, про що я і хочу розповісти більш детально.

Перш за все, зазначу, що обмеження – це не вирок. Це можливість подолати певні виклики, що постали. Можливість вдосконалитись самим, вдосконалити суспільні процеси, щоб разом подолати епідемію коронавірусу якомога меншою ціною для життя і здоров’я людей, економіки міста і країни.

З усього 7-тисячного колективу Київводоканалу, майже 4 тисячі людей – це працівники, які щодня у режимі 24/7 забезпечують технологічні процеси очищення питної води та каналізування стоків міста. Вони не можуть піти на карантин, тому що місту зараз, як ніколи, задля епідемічної безпеки населення потрібна чиста питна вода і своєчасне відведення стоків.

Щоб наші співробітники могли дістатись до своїх робочих місць в умовах транспортних обмежень, ми залучили 6 автобусів із власного автопарку, ще 4 нам надала можливість орендувати Київська міська державна адміністрація. Також залучений і технологічний транспорт. Багато хто, об’єднуючись у групи з колегами, почав їздити власним транспортом. Звісно, нам довелось скоротити певні процеси, деякі робочі питання наші фахівці опрацьовують вдома. Частина колег, підтримуючи протиепідеміологічні заходи, прийняли пропозиції піти у незаплановані відпустки.

Однак аварійно-відновлювальні бригади Київводоканалу працюють кожного дня, оперативно вирішуючи проблеми, що виникають на мережах водопроводу та каналізації, а це більш ніж 7 тисяч кілометрів труб. Аби не лишати людей без води у кранах, на час карантину ми обмежили кількість планових ремонтів, які потребують відключення води. Наразі холодне водопостачання в будинках киян ми відключаємо лише у виключних випадках, а саме якщо аварійну ситуацію по-іншому ліквідувати технічно неможливо.

З початком пандемії Київводоканал терміново налагодив виробництво додаткових обсягів гіпохлориту натрію, розчин якого використовують комунальні служби Києва для знезараження об’єктів соціального призначення, під’їздів, ліфтів тощо. Нагадаю, що гіпохлорит натрію ми виробляємо у спеціально збудованих для цього цехах безпосередньо на насосних станціях артезіанської води для її знезараження. Станом на сьогодні ми виготовили додатково 35 тон гіпохлориту, на основі якого було зроблено 350 тон дезінфікуючого засобу для міста.

Незаплановані витрати сировини на виготовлення цих дезінфікаторів не підлягають обговоренню – це життєво необхідно для міста, бо люди повинні бути максимально захищені від коронавірусу під час епідемії. Однак перед нами постала потреба швидко поповнювати запаси сировини для виготовлення гіпохлориту натрію, щоб не мати перебоїв з очисткою артезіанської води у Києві надалі.

На час карантину ми призупинили особистий прийом у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу, запровадивши дистанційне обслуговування через скайп, телефонні дзвінки, електронні листи, різні особисті кабінети, мобільні додатки, чат-боти месенджерів. Ми постійно розширюємо список питань, які можна вирішити дистанційно. Сподіваюсь, більшість наших клієнтів з розумінням поставилися до таких обмежувальних заходів.

Разом з тим, мушу зазначити, що карантин вже зараз негативно позначається на рівні оплат за спожиту воду. Попри те, що за несвоєчасну оплату комунальних послуг впродовж карантину не стягуватиметься пеня та не скасовуватиметься субсидія, кожен має бути свідомий того, що затримуючи оплату, він ставить комунальну сферу міста перед загрозою.

Від ваших платежів напряму залежить робота нашого підприємства, а отже і безперебійне водопостачання та водовідведення у ваших домівках! Ми повинні постійно забезпечувати основні технологічні процеси (підготовку і очищення води, каналізування і очистку стоків): купувати необхідні реагенти та запчастини, оплачувати спожиту електроенергію; і, навіть, вчасно платити по міжнародним кредитам, які ми брали на оновлення обладнання та модернізацію виробництва. Інших джерел надходження коштів, крім як оплати за спожиту воду та водовідведення, в нас немає. Саме тому закликаю вас сплатити усі платежі вчасно через онлайн-платформи, а також допомогти своїм старшим родичам та сусідам похилого віку сплачувати послуги водопостачання та водовідведення онлайн.

Епідемія коронавірусу демонструє нам наскільки ми всі вразливі й наскільки залежні від поведінки інших людей, а також те, що ми можемо захищатися та зміцнювати один одного, діючи заодно. Давайте дотримуватись вимог карантину – без потреби не виходити з дому, дотримуватись соціальної дистанції, частіше мити руки, пити більше води і якомога більше питань вирішувати дистанційно.

Оперативна інформація щодо роботи Київводоканалу завжди є на нашому офіційному сайті та FB-сторінці.

Дмитро Новицький, генеральний директор - голова правління ПрАТ «АК «Київвводоканал»