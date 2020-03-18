Комунальники запевняють, що вода у кранах киян абсолютно безпечна

Питна вода у Києві абсолютно безпечна з епідемічної точки зору. Додаткові заходи з очищення і знезараження питної води у зв’язку із запровадженням карантину не потрібні.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київводоканалу.

Як зазначається у повідомленні, відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стосовно питної води, коронавірус Covid-19 у воді не живе та легко піддається окисленню. Дезінфекція на етапі водопідготовки знищує будь-які віруси.

"Київводоканал готує та безперебійно подає чисту та безпечну питну воду 24 години на добу 7 днів на тиждень. Наразі в лабораторіях Київводоканалу – як і завжди – ми прискіпливо вивчаємо кожну пробу води, які щоденно відбираються на виході з наших водопровідних станцій та у 35 контрольних точках на водопровідних мережах по всьому місту. Ми цілодобово дбаємо, щоб у своїх домівках кияни мали гарантовано безпечну питну воду", - наголосив голова правління - генеральний директор Київводоканалу Дмитро Новицький.

Крім того, питна вода з автоцистерн Київводоканалу, яку подають до будинків, що тимчасово відключені від водопостачання через аварійні ситуації, також абсолютно безпечна і придатна для пиття та приготування їжі. Усі автоцистерни проходять належну обробку та дезінфекцію перед кожним наповненням.

Водопровідна вода з легким присмаком та запахом хлору – це гарантовано безпечна вода, заявили у компанії. "Якщо вам не подобається запах і присмак хлору, його легко можна позбутися, якщо набрати воду в певну ємність і дати їй трошки відстоятись. В якості запобіжних заходів проти вірусу Covid-19 кип'ятити воду не потрібно", - зазначили у Київводоканалі.

Там також підкреслили, що за даними ВООЗ, "на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус Covid-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них".

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Таку ж позицію озвучив Федеральний інститут безпеки та гігієни праці Німеччини (BauA): "Передача вірусу Covid-19 через каналізаційні мережі малоймовірна, адже основним джерелом передачі є повітряно-крапельний шлях через дихальні шляхи або через руки, що контактують зі слизовою оболонкою носа, рота чи кон’юнктиви".