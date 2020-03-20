У Києві відклали прийом документів “першачків”

Початок прийому документів до перших класів у столиці буде перенесено до покращення епідемічної ситуації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Шановні батьки! Ми переносимо початок прийому документів до перших класів до покращення епідемічної ситуації. Це зроблено задля вашого максимального комфорту. Сьогодні важливо утримуватися від виходу на вулицю. Місто турбується про вас. Піклуйтесь про своїх рідних. Залишайтеся вдома», – повідомив Мондриївський.

Також він запевнив батьків, що їм не варто турбуватися за оцінки дітей за третю навчальну чверть, яка закінчилася сьогодні. Після введення системи семестрового навчання, школярі отримають тематичні бали.

Він також зазначив, що всі освітяни Києва наступного тижня отримають заробітну плату. Працівники районних управлінь освіти вже здійснюють обрахунки, для того, щоб усі без винятку отримали гроші вчасно.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.