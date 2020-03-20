Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) припинила прийом громадян до 3 квітня 2020 року.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Прийом громадян в Укртрансбезпеці за адресою: проспект Перемоги, 57, м. Київ, а також в її територіальних органах, за адресами їх розташування, скасовується до 03 квітня 2020 р", - йдеться у повідомленні.

Так відомство перевело надання частини адміністративних послуг в електронну форму. Зокрема: анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності; видача ліцензії на право провадження господарської діяльності; звуження провадження господарської діяльності; розширення провадження виду господарської діяльності; повідомлення про зміну даних до чинної ліцензії на право провадження господарської діяльності.

Також для громадян працюють онлайн-сервіси: транспортний портал електронних послуг - e-transport.gov.ua та електронний кабінет перевізника - e-services.dsbt.gov.ua.

Послуги, пов'язані із провадженням господарської діяльності з перевезення пасажирів та вантажів, окрім послуги з видачі дозволу на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, надаються по зверненню (заяві) за їх отриманням в письмовій формі, що надійшли поштовим відправленням з описом вкладення на адресу відомства.

В Укртрансбезпеці наголошують, що вхід до приміщення пункту видачі дозволів (ПВД) здійснюється по 1 особі із розрахунку кількості працівників, що надають послуги.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірус зафіксовано: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.