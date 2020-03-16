До кінця тижня Київ отримає ще тисячу тестів на коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент Укрінформу.

"Тести є, тестами місто забезпечено... На сьогоднішній день є 5000 тестів, доїжджає, буквально сьогодні на вечір, вони вже на митній території України – 4000, вони вже проходять "розтаможку". До кінця тижня, ми вже матимемо ще 1000 тестів, які працюють по іншому принципу, не по крові, а по слині", - сказав Поворозник.

Також він закликав не вестися на рекламу псевдо препаратів для лікування коронавірусу.

"На сьогоднішній день ліків проти коронавірусу немає, не потрібно піддаватися на провокації, які є сьогодні в соціальних мережах в частині лікування коронавірусу", - додав Поворозник.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.

Фото: АА