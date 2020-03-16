У Києві провели 60 тестів на коронавірус - хворих немає

У Києві провели понад 60 обстежень на коронавірус, хворих не зафіксовано.

Про це під час брифінгу поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У місті Києві на сьогодні не зафіксовані випадки хворих на коронавірус. Ми провели разом з приватними клініками понад 60 обстежень на коронавірус. На сьогодні випадків не зафіксовано", - сказав Поворозник.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9:30 16 березня лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19.

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