У Києві добровольці пройшлися маршем до посольства РФ
Участь у цьому заході взяли понад 1,7 тисячі осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Колони формувалися біля стадіону з 18:00. Біля самого стадіону і на підходах до нього чергували представники поліції, зокрема і поліції діалогу, а також КП "Муніципальна охорона", кінологи із службовими собаками. Також на місці збору були присутні медпрацівники, і кілька авто поліції.
Після формування колон активісти рушили маршем до посольства РФ в Україні.Марш українських добровольців до Посольства РФ в Україні / Фото: Багмут Павло. Укрінформ
Активісти тримали у руках жовто-сині і червоно-чорні прапори, прапори "Ветеранського братерства", "Азову" та інші, деякі з них були в одязі з надписами "Нацкорпус", тощо.
Перед колоною активісти тримали плакат із надписом "Пострілюємо" з 2014".
Попереду їхали дві машини бронетехніки, а за нею йшли ветерани добровольчих підрозділів, ветерани ЗСУ. Після них йшли патріотичні та націоналістичні організації й активісти.
Учасники акції скандували "Слава Україні - Героям Слава, слава нації - смерть ворогам, Україна - понад усе", "Одна єдина соборна Україна", "Луганськ - це Україна", "Крим - це Україна", "Донецьк - це Україна", тощо.
Вхід до території посольства РФ в Україні був огороджений парканом, за яким стояло до 10 одиниць спецтранспорту, кордон поліції, неподалік - кілька автобусів патрульної поліції.
Активісти запалили фаєри перед російським посольством і заспівали український гімн. Лунала патріотична музика. Під посольством активісти скандували "Геть з України".
Також під посольством РФ в Україні зі сцени на машині виступив один із затриманих після подій під час презентації платформи Національного примирення і єдності - Сергій Тамарін, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький та інші.
Учасники акції скинули зі свого автомобілю російський прапор, а потім порвали його.
Правоохоронці стояли по боках дороги уздовж шляху, яким йшов марш. Загалом обстановка була спокійною.