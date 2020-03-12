У Києві двічі на день дезінфікують метро та інший транспорт

Мер Києва Віталій Кличко показав як дезінфікують громадський транспорт столиці.

Відповідне відео Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Ми робимо все можливе, щоб убезпечити мешканців міста від можливого інфікування коронавірусом. Зокрема, особлива увага – до безпеки в громадському транспорті. Увесь рухомий склад громадського транспорту столиці, у тому числі й метро, двічі на день обробляють дезінфікуючими засобами – перед подачею на маршрути та в кінці зміни. Дезінфекцію здійснюють працівники автопарків та транспортних ДЕПО, які пройшли спеціальну підготовку», – зазначив Кличко.

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За його словами, щоденно працівники «Київпастрансу» обробляють 361 автобус, 349 тролейбусів та 276 трамваїв, що виходять на маршрути в місті. А лікарі заміряють температуру у водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після повернення в ДЕПО.

У Києві продемонстрували процес обробки громадського транспорту дезінфікуючими засобами / Фото: ‎Евген Любимов, Укрінформ

«У столичній підземці обробляють дезінфекторами як самі вагони, так і приміщення станцій. Працівникам служб, що контактують із пасажирами, рекомендовано використовувати медичні маски», – підкреслив Кличко.

Станом на 14.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 749 людей, померла від нього 4717 особа, а число тих, хто одужав, складає 68307.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.