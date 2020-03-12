Столичні IMAX і Multiplex скасували сеанси через карантин
Про це мережа кінотеатрів повідомила у Facebook.
Ті, хто вже мають квитки на сеанси у Києві, можуть самостійно повернути за них кошти. Це потрібно зробити у додатку або особистому кабінеті на сайті. Гроші повернуть на картку упродовж трьох днів.
Стосовно інших міст "Планета кіно" зазначила, що наразі чекає рішень місцевої влади. Однак, у Львові, де є два кінотеатри цієї мережі, міська рада теж ввела карантин з обмеженням на масові культурні заходи.
Так само скасувало сеанси Multiplex: у Києві не працюватимуть кінотеатри цієї мережі до 31 березня. Керівництво мережі припускає, що сеанси в інших містах теж будуть скасовані.
Нагадаємо: у Києві з 12 березня ввели карантин: масові заходи скасовані, навчання зупинено. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будуть скасовані також усі кіносеанси.