Столичні IMAX і Multiplex скасували сеанси через карантин

Спершу "Планета кіно" не планувала скасовувати сеанси, однак все ж вирішила дотриматися правил карантину.

Про це мережа кінотеатрів повідомила у Facebook.

Ті, хто вже мають квитки на сеанси у Києві, можуть самостійно повернути за них кошти. Це потрібно зробити у додатку або особистому кабінеті на сайті. Гроші повернуть на картку упродовж трьох днів.

Стосовно інших міст "Планета кіно" зазначила, що наразі чекає рішень місцевої влади. Однак, у Львові, де є два кінотеатри цієї мережі, міська рада теж ввела карантин з обмеженням на масові культурні заходи.

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Так само скасувало сеанси Multiplex: у Києві не працюватимуть кінотеатри цієї мережі до 31 березня. Керівництво мережі припускає, що сеанси в інших містах теж будуть скасовані.

Нагадаємо: у Києві з 12 березня ввели карантин: масові заходи скасовані, навчання зупинено. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що будуть скасовані також усі кіносеанси.