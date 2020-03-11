Шмигаль: Рішення про обмежувальні заходи — збалансоване

Рішення про обмежувальні заходи збалансоване і приймалося для максимального убезпечення українців від поширення коронавірусної інфекції.

Про це на брифінгу сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо рівня заходів, щодо питань — вчасно чи не вчасно. Це збалансоване рішення на сьогодні. Ми аналізуємо щодня ситуацію в Європі, в світі. Ми бачимо як стрімко розвивається ситуація в Італії, в Німеччині, в розвинутих економіках, країнах Азії. Ми не хочемо чекати, коли у нас почнеться параболічне зростання, ми хочемо максимально захистити українців, і якомога легше пройти цей період”, - сказав Шмигаль.

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Він додав, що в уряді сподіваються, що до літа поширення нової коронавірусної інфекції піде на спад, також розраховують на появу в світі лікарських засобів, які можна використовувати при лікуванні захворювання Covid-19

"Сьогодні не йде мова про те, що нас омине ця епідемія. Ми розуміємо, що в світі ця епідемія розвивається. В Україні зафіксований перший випадок, ми розуміємо, що ця епідемія фізично є в Україні. Питання в тому щоб якомога м’якше пройти цей період, і максимальну кількість громадян захистити від цього вірусу” - сказав Шмигаль.