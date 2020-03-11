Шмигаль закликає громадян до самоорганізації через введений карантин

Уряд зробить усе можливе, щоб запобігти масовому поширенню коронавірусу в Україні, проте критично важливу роль у цьому відіграє відповідальність і самоорганізація населення.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання Кабміну 11 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Критично важливу роль відіграє відповідальність і самоорганізація населення. Уряд зробить, безумовно, все, що можливо: ми ухвалили всі рішення сьогодні, далі будемо діяти по алгоритмах, які прописані Міністерством охорони здоров'я і санітарно-епідеміологічною службою і затверджені і погоджені ВООЗ. Всі алгоритми є, вони діють, вони зрозумілі. Ми використовуємо ті практики і той досвід, який сьогодні вже є в країнах, які стикнулися і сьогодні борються з коронавірусом", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що уряд забороняє офіційні або організовані масові заходи, просить спортивні федерації проводити змагання без глядачів, а масові гуляння, мітинги, театральні дійства, фестивалі пропонує перенести на літо чи на осінь.

"Це ті заходи, на які уряд може впливати. Уряд не може впливати на стихійні речі - стихійні ринки, годину пік у метро... Це вже відноситься до саморганізації населення, до відповідальності українців перед самими собою, перед своїми рідними і близькими", - наголосив Прем'єр-міністр.

У цьому контексті він закликав громадян виконувати відомі всім прості рекомендації, зокрема, дотримуватися певних дистанцій та заходів гігієни.

"Я буду закликати всіх ставитися до цього з розумінням: ми діємо в протоколах і рамках алгоритмів, які доведені і погоджені ВООЗ. Так, ми діємо трошки скоріше, ніж діяли інші країни, але сподіваюсь, що населення це оцінить правильно, тому що ми хочемо мінімізувати наслідки. На відміну від інших країн, які починали діяти запізно, в даному випадку краще починати діяти трошки раніше або вчасно, ніж запізнитись", - переконаний Шмигаль.

Він нагадав, що Кабінет міністрів запроваджує від завтра тритижневий карантин у дитячих, середніх та вищих навчальних закладах. Запроваджуються також обмеження на проведення культурних, спортивних, масових заходів в Україні за участю 200 і більше людей, "крім заходів крайньої державної необхідності — засідань, наприклад, Верховної Ради, обласних рад, тих органів, які приймають державні рішення”, сказав Шмигаль.

Крім того, до 1 червня діятиме заборона на експорт засобів індивідуального захисту. За словами Прем'єр-міністра, це потрібно, щоб наситити внутрішній ринок. Для цього з Держрезерву було виділено 100 млн грн.

“Після того, як буде закрита внутрішня потреба, ми відкриємо для підприємств легкої промисловості можливість експортувати, заробляти гроші на виробництві, яке має надзвичайно високий попит”, - сказав Шмигаль, зауваживши, що за останні тижні значно зріс експорт засобів індивідуального захисту.