Обмежувальні заходи у Києві: як працюватиме транспорт

Обмежувальні заходи, які запроваджені у Києві до кінця березня, не вплинуть на роботу громадського транспорту.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ніяким чином (заходи - ред.) не можуть вплинути на роботу громадського транспорту, він буде працювати в звичайному режимі. На сьогодні двічі на добу обробляється громадський транспорт відповідними дезинфікуючими засобами. При необхідності будемо робити це частіше. Всі органи державної влади працюють у штатному режимі", - сказав Поворозник.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня у Києві запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

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Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, в дитячих садочках, у мистецьких, спортивних школах. Також обмежується проведення масових заходів у столиці. Будуть закриті розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.