Мистецькі акції з нагоди 8 березня у Києві триватимуть п'ять днів
Про це повідомив Департамент культури КМДА.
«Весна завжди відрізняється різноманіттям та великою кількістю заходів, а 8 березня кожного року є особливим. Ми підготували низку яскравих подій, аби кожен киянин зміг обрати щось до вподоби та встигнути придбати квитки на прем’єру чи концерт. Ми щиро вітаємо з прийдешнім святом і радо запрошуємо святкувати разом», – зазначила очільниця Департаменту культури Діана Попова.
5 березня:
- Концерт Київського академічного муніципального духового оркестру о 12:00 у Дніпровській РДА;
- Концерт квартету солістів Impressio капели ім. Ревуцького та Анни Зарецької о 19:00 в Арт-центрі Козловського (Хрещатик, 50-А).
6 березня:
- Прем’єра музичної казки «Маленький принц» о 19:00 у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва;
- Концерт «Тобі, коханій» (триватиме і 7 березня) о 19:00 у Київському національному академічному театрі оперети;
- Прем’єра вистави «VIÑO»(Алкоголь) від білоруського режисера Євгена Корняга (також 7 березня) о 19:00 у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.
7 березня:
- Прем’єра гала-концерту «Кохання є» о 19:00 у Київському академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва;
- Концерт «Благовість» о 18:00 у Шоколадному будинку (вулиця Шовковична, 17/2);
- Святковий концерт до Дня 8 Березня о 19:00 у Циганському академічному музично-драматичному театрі «Романс».
8 березня:
- Прем’єрний показ вистави «Вона жила в Парижі» (за п’єсою І. Горовіца «Моя літня пані») о 19:00 на камерній сцені Київського національного академічного Молодого театру;
- Вистава «Je t’aime/Я кохаю. Французький шансон + поезія» о 19:00 у Київському академічному театрі юного глядача на Липках;
- Вистава «Одеса. Шалене кохання» о 19:00 у Київському академічному театрі «Колесо».
9 березня о 19:00 у Камінній залі Київського академічного театру «Колесо» почнеться моновистава від театру Рortraittheater (Відень, Австрія) «Кюрі_Мейтнер_Ламар_неподільні». Вона відбудеться в рамках Австрійського культурного форуму та HeForShe Art Week 2020.
Фото: Марія Ковальчук, Укрінформ