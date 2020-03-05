Мистецькі акції з нагоди 8 березня у Києві триватимуть п'ять днів

З нагоди 8 березня у Києві відбудеться низка культурно-мистецьких заходів. Святкування розпочнеться театральними прем’єрами та музичними концертами вже сьогодні, 5 березня, і триватиме до 9 березня.

Про це повідомив Департамент культури КМДА.

«Весна завжди відрізняється різноманіттям та великою кількістю заходів, а 8 березня кожного року є особливим. Ми підготували низку яскравих подій, аби кожен киянин зміг обрати щось до вподоби та встигнути придбати квитки на прем’єру чи концерт. Ми щиро вітаємо з прийдешнім святом і радо запрошуємо святкувати разом», – зазначила очільниця Департаменту культури Діана Попова.

5 березня:

Концерт Київського академічного муніципального духового оркестру о 12:00 у Дніпровській РДА;

Концерт квартету солістів Impressio капели ім. Ревуцького та Анни Зарецької о 19:00 в Арт-центрі Козловського (Хрещатик, 50-А).

6 березня:

Прем’єра музичної казки «Маленький принц» о 19:00 у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва;

Концерт «Тобі, коханій» (триватиме і 7 березня) о 19:00 у Київському національному академічному театрі оперети;

Прем’єра вистави «VIÑO»(Алкоголь) від білоруського режисера Євгена Корняга (також 7 березня) о 19:00 у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

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7 березня:

Прем’єра гала-концерту «Кохання є» о 19:00 у Київському академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва;

Концерт «Благовість» о 18:00 у Шоколадному будинку (вулиця Шовковична, 17/2);

Святковий концерт до Дня 8 Березня о 19:00 у Циганському академічному музично-драматичному театрі «Романс».

8 березня:

Прем’єрний показ вистави «Вона жила в Парижі» (за п’єсою І. Горовіца «Моя літня пані») о 19:00 на камерній сцені Київського національного академічного Молодого театру;

Вистава «Je t’aime/Я кохаю. Французький шансон + поезія» о 19:00 у Київському академічному театрі юного глядача на Липках;

Вистава «Одеса. Шалене кохання» о 19:00 у Київському академічному театрі «Колесо».

9 березня о 19:00 у Камінній залі Київського академічного театру «Колесо» почнеться моновистава від театру Рortraittheater (Відень, Австрія) «Кюрі_Мейтнер_Ламар_неподільні». Вона відбудеться в рамках Австрійського культурного форуму та HeForShe Art Week 2020.

Фото: Марія Ковальчук, Укрінформ