На Хрещатику 8 березня відбудуться змагання з авторалі для жінок

8 березня з 10:00 до 21:00 у центрі столиці, на вулиці Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної, традиційно відбудуться змагання з авторалі для жінок «Велике жіноче ралі».

Як повідомляє пресслужба КМДА, організатором заходу є громадська організація «Київський міський автомотоклуб».

"Планується, що із 03:00 до 09:00 8 березня біля адміністративного будинку Київської міської державної адміністрації на Хрещатику, 36 монтуватимуть конструкції і обладнання, необхідні для організації та проведення заходу. Демонтаж заплановано із 22:30 8 березня до 03:00 9 березня", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Києві через футбол 3 березня вносяться зміни в роботу столичного метро

За інформацією організаторів, у змаганнях можуть брати участь винятково жіночі екіпажі (пілот і штурман), але навіть без особливих навичок: кожна може стати першим або другим водієм – цьому навчать організатори. Відбувається окремий залік і для дівчат на електромобілях. Кожного року організатори гонки доповнюють Велике жіноче ралі новою схемою слалома на спеціальних ділянках.

Фото: facebook/Київський міський автомотоклуб