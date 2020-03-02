У Києві через футбол 3 березня вносяться зміни в роботу столичного метро

У Києві 3 березня у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Facebook.

"Завтра, 3 березня, у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок о 19:30) між командами «Динамо» (Київ) та «Колос» (Ковалівка), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.