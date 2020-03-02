Сезон грипу: у Києві — понад 13,7 тисячі нових хворих за тиждень

У столиці за минулий тиждень зареєстровано 13 тисяч 758 хворих на грип та ГРВІ.

Про це з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника повідомляє пресслужба КМДА.

"У столиці за 9-й тиждень 2020 року зареєстровано 13 758 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 39,3%. Наразі показник захворюваності становить 466,2", - сказав Поворозник.

Він зазначив, що загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 5,7% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, захворіло 8 805 дітей (зниження на 4,6%) та 4953 дорослих (зниження на 7,6%).

"У структурі захворюваності діти становлять 64%, а на попередньому тижні - 63,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 5,3% - зареєстровано 3904 випадки", - уточнив Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 9-й тиждень госпіталізовано 233 особи, із них 155 – діти.

"Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 514 особу", – додав Поворозник.

За інформацією Департаменту освіти і науки, нині у Києві освітній процес призупинено частково у 13 навчальних закладах.