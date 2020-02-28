У Києві облаштували сім баз для госпіталізації у разі виявлення коронавірусу

У столиці облаштовано 7 баз для госпіталізації людей, у яких можуть виявити коронавірус.

Про це під час проведення навчання в Олександрівській лікарні Києва, на випадок виявлення коронавірусу, поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні в столиці облаштовано 7 баз для госпіталізації людей, у яких можуть виявити коронавірус. Три бази - для дорослих, три - для дітей і спеціальна база для вагітних. Ці відділення розташовані в Олександрівській лікарні, Київській міській лікарні 4, Київській міській лікарні 9, в міських дитячих клінічних лікарнях 1 та 2, дитячій інфекційній лікарні в Київському медичному центрі репродуктивної та перинатальної медицини", - сказав Кличко.

Читайте також: В Україні немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу

За його словами, у всіх цих закладах є необхідний запас засобів індивідуального захисту та дезінфекційних засобів для надання медичної допомоги.

Міський голова зазначив, що підготовлено дві спеціалізовані бригади екстреномедичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус.

"Всього на сьогодні розгорнуто 500 ліжок, з них для дорослих - 237, для дітей - 200 та решта - для вагітних", - сказав Кличко.

Наразі на базі Олександрівської лікарні проходить навчально-тренувальне заняття з виявлення та проведення протиепідемічних заходів проти коронавірусу Covid - 19. Участь у навчаннях беруть медики, рятувальники, поліція, органи місцевої влади. За легендою, людина звернулася з симптомами з підозрою на коронавірус. Всі задіяні учасники виконують свої відповідні функції.