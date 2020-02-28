На баланс Києва передали ділянки Окружної дороги
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
«На баланс міста передаються ділянки в Оболонському і Голосіївському районах. Це частина просп. Мінського і дорога від вул. Академіка Заболотного до Столичного шосе», – поінформував заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
Він зазначив, що на всіх ділянках, які були на балансі столиці, проведено масштабні капітальні ремонти.
Це, зокрема: вул. Заболотного, Одеська площа, ділянка Окружної дороги від повороту на Вишневе до розв’язки з просп. Перемоги, просп. Палладіна.
Роботи було виконано в комплексі: збудовано велодоріжки, покладено полімерасфальтобетон, облаштовано сучасне освітлення, нанесено розмітку тощо.
«Відповідний капітальний ремонт очікує і ділянки, які були на балансі Державного агентства автомобільних доріг, а тепер будуть обслуговуватися підрозділами КК «Київавтодор», – додав заступник голови КМДА.