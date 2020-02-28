На баланс Києва передали ділянки Окружної дороги

З ініціативи Київського міського голови столиця приймає на баланс міста ділянки Окружної дороги, що до цього часу обслуговувалися підрозділами Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«На баланс міста передаються ділянки в Оболонському і Голосіївському районах. Це частина просп. Мінського і дорога від вул. Академіка Заболотного до Столичного шосе», – поінформував заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Він зазначив, що на всіх ділянках, які були на балансі столиці, проведено масштабні капітальні ремонти.

Це, зокрема: вул. Заболотного, Одеська площа, ділянка Окружної дороги від повороту на Вишневе до розв’язки з просп. Перемоги, просп. Палладіна.

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Роботи було виконано в комплексі: збудовано велодоріжки, покладено полімерасфальтобетон, облаштовано сучасне освітлення, нанесено розмітку тощо.

«Відповідний капітальний ремонт очікує і ділянки, які були на балансі Державного агентства автомобільних доріг, а тепер будуть обслуговуватися підрозділами КК «Київавтодор», – додав заступник голови КМДА.