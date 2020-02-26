До кінця травня планують відремонтувати два мости на Оболоні

До кінця травня «Київавтодор» планує повністю завершити ремонти шляхопроводів на перетині вул. Богатирської та Оболонського проспекту та на перетині вул. Богатирської з просп. Степана Бандери.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер столиці Віталій Кличко.

«Як зазначають фахівці, ремонт шляхопроводів розпочали дуже вчасно. Під час обстеження об’єктів виявили, що опори мостів були в аварійному стані. Днями на обох шляхопроводах здійснили бетонування міжбалкових стиків. Також триває процес армування та заливки бетоном нових основних плит. Це важлива операція, після якої можна розпочинати облаштування нового асфальтобетонного покриття автомобільних смуг у напрямку станції метро «Почайна». Як тільки ними відкриють рух, розпочнуть ремонт другої частини на обох шляхопроводах. Паралельно на цих об’єктах триває заміна бордюрних каменів і всіх комунікацій. Встановлюють і нове вуличне освітлення», – написав мер Києва.

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Він зазначив, що зважаючи на теплу погоду, фахівці «Київавтодору» раніше, ніж планувалося розпочали ремонт ще на кількох вулицях та транспортних розв’язках.

«Цьогорічна зима подарувала нам можливість розпочати дорожній сезон набагато раніше, ніж планували. Так, на проспекті Степана Бандери розпочали облаштування нових тротуарів та велодоріжок. Також тривають роботи на вулиці Довбуша та на Броварському проспекті. Працюють фахівці «Київавтодору» і на Борщагівському шляхопроводі. Розпочали середні ремонти на вулицях Тростянецькій, Бикова, Ушакова», – підкреслив Кличко.