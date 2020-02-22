У Києві перевірять мости на аварійність

Міський голова Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам додатково обстежити столичні мости і шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, що становлять небезпеку.

Таке доручення він дав у суботу під час наради за участю керівників дорожніх служб та Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, повідомляє Київміськдержадміністрація.

«Ми повинні запобігти таким ситуаціям, як та, що сталася в п‘ятницю ввечері на Дегтярівському шляхопроводі, де відбулося обсипання фрагментів захисного шару бетону. І це щастя, що не постраждали люди. Необхідно додатково перевірити всі шляхові споруди і демонтувати фрагменти облицювання, що становлять потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху. А на тих мостах і шляхопроводах, що визначені для ремонту, активізувати роботи з оновлення. Погода дозволяє це робити», - наголосив Кличко.

Як зазначили фахівці КК «Київавтодор», на Дегтярівському шляхопроводі тривають першочергові протиаварійні роботи. Це один з найстаріших шляхопроводів столиці, зведений ще в 1963 році. Відтоді його жодного разу капітально не ремонтували. На шляхопроводі запланований капремонт, фахівці вже завершують проєктувальні роботи. Після експертизи проєкту дорожники розпочнуть повне оновлення Дегтярівського шляхопроводу.

На нараді зазначалося, що фахівці дорожніх служб протягом минулого року обстежили шляхові споруди у столиці.

«Усього в Києві 171 конструкція мостів і шляхопроводів. 75 з них - в передаварійному стані, бо їх не ремонтували по кілька десятиліть. Як, власне, і чимало доріг в місті і сьогодні ми цю ситуацію виправляємо. Обсяги робіт великі, я розумію. Але ми повинні прискорити необхідні роботи на тих об‘єктах, що визначили для термінового оновлення», - сказав Кличко.

Як повідомлялося, на Дегтярівському шляхопроводі у Києві обсипалися фрагменти захисного шару бетону, внаслідок чого пошкоджено автомобіль. Міська влада запевнила, що збитки власнику пошкодженого авто компенсують.

фото: Офіційний портал Києва