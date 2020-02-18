Кличко назвав реальну вартість “скляного моста”

На будівництві велосипедно-пішохідного мосту столиця заощадила понад 100 мільйонів гривень.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Скільки бруду і брехні вилили щодо вартості нашого пішохідно-велосипедного мосту, що вже став однією з візитівок Києва. Мовляв, і вкрали грошей, і навіщо він потрібен був, і небезпечний, і таке інше. Так от, я ще під час відкриття мосту сказав, що всю документацію з будівництва ми передаємо (як власне й по інших об’єктах, що зводимо) в Інститут судових експертиз, у Державну аудиторську службу, в Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Ми отримали висновки експертиз всіх трьох структур. І вони свідчать не про розкрадання, а навіть - про економію коштів!» - наголосив мер Києва.

Він підкреслив, що йдеться про суттєву економію коштів.

«По факту, міст обійшовся в 278 з половиною мільйонів гривень. Плюс проєктні та інші додаткові роботи. Загалом на міст із прилеглими об’єктами і територією (зокрема, парків Хрещатий і "Володимирська гірка", фонтаном) місто витратило 306 мільйонів гривень, хоча, за попередніми розрахунками, на весь комплекс робіт і об’єктів передбачалася сума майже 420 мільйонів. Тобто місто зекономило понад 100 мільйонів гривень. І тільки тепер остаточно розрахується вже за всі роботи. Як я говорив, ми не перераховували всіх коштів одразу, чекаючи висновків експертів», - написав Кличко.

На його думку, велосипедно-пішохідний міст зробили інструментом політичної боротьби.

"Насолоджуйтеся прогулянками нашим чудовим мостом, він - "чистий"! Мені неприємно, що такий гарний і знаковий об’єкт зробили інструментом політичної боротьби проти мене як мера. Але мені приємно, що кияни його називають "мостом Кличка», - зазначив мер Києва.

Як повідомлялося, новий пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів, було відкрито 25 травня 2019 року до Дня Києва.

фото з сайту Кличка