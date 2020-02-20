Метро на Троєщину є питанням 4-5 років — Кличко

Як тільки буде добудований Подільсько-Воскресенський міст, і ним відкриють рух автотранспорту, розпочнеться будівництво нової гілки метро на Троєщину.

Про це в ефірі телеканалу «Україна-24» заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА.

"Ми взяли на себе це зобов’язання. Бо плани будівництва мосту були ще з далекого 1979 року. А почали будувати його у 2003-му. І два роки тому ми почали активно зводити цей об’єкт. Ви знаєте, я вже проїжджав мостом, коли перевіряв, як там тривають роботи. І можу сказати, що до кінця цього року ми відкриємо автомобільне сполучення ним. Метро на Троєщину – це питання найближчих 4-5 років», – наголосив Кличко.

Він також зазначив, що цього року на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу виділять майже 3 млрд грн. І це кошти з міського бюджету, як і на всі інфраструктурні об’єкти, що зводить столиця.

Кличко також наголосив на необхідності ремонту київських мостів, більшість з них знаходяться в предаварійному стані.

«Уявіть, скільки коштів потрібно місту! Попри те, що за останніх кілька років ми в кілька разів збільшили бюджет міста, нам коштів не вистачає. У столиці держава забирає 60% ПДФО. А нам терміново треба відремонтувати і міст Патона, і Північний міст. Нам потрібно взяти на баланс міста та добудувати Дарницький міст. Планів дуже багато. Але на всі потрібні великі кошти», – підкреслив мер.

Нагадаємо, що проєктна пропускна спроможність нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу становитиме 60 тис. авто на добу. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії для майбутнього метро – на нижньому ярусі, прокладуть також і трубопровід.