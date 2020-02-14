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На "Майдані Незалежності" 18 лютого починають ремонт ескалаторів

Укрінформ
На станції київського метро «Майдан Незалежності» впродовж року триватиме плановий ремонт усіх ескалаторів.

Про це повідомляється на сайті Київського метрополітену.

"З 18 лютого розпочнуться роботи з ремонту ескалаторів (всі 4 почергово) на станції «Майдан Незалежності», який триватиме до лютого 2021 року", - йдеться у повідомленні.

У компанії також нагадали, що у цей час проводиться капітальний ремонт ескалаторів на станції «Золоті ворота», через який у робочі дні з 8:10 до 9:20 ранку станцію закривають на вхід, а два робочі ескалатори нахилу піднімають пасажирів на вихід. В інший час станція працює у звичайному режимі, як і пересадковий вузол «Золоті ворота» - «Театральна».

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Загалом у київському метрополітені працює 122 ескалатори. Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводяться орієнтовно раз на 6-10 років після пробігу до 150 тис. км, уточнили у компанії.

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