Перед будівництвом метро на Троєщину хочуть об'єднати три станції
Про це заявив перший заступник міського голови Микола Поворозник в інтерв’ю "Економічній правді".
"Будівництво метро на Троєщину потрібно починати зі станції метро "Вокзальна". Спершу треба з'єднати "Вокзальну", "Лук'янівську" і "Тараса Шевченка". Після того вже не буде різниці, у який бік тягнути метро - Жулян чи Троєщини", - сказав Поворозник.
Він зазначив, що спочатку розглядався варіант будівництва першої черги нової гілки метрополітену від станції метро "Тараса Шевченка" по відкритій частині до Русанівських садів.
"Однак наразі станція "Тараса Шевченка" завантажена відсотків на 97. Додати туди пасажиропотік з усієї Воскресенки та Троєщини неможливо", - сказав він.
Як повідомлялося, мер Віталій Кличко у листопаді 2019 року заявляв, що термін будівництва метро на Троєщину становить 4−5 років за наявності необхідного фінансування.