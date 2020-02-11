Перед будівництвом метро на Троєщину хочуть об'єднати три станції

Будівництво метро на Троєщину в Києві потрібно починати зі станції метро "Вокзальна".

Про це заявив перший заступник міського голови Микола Поворозник в інтерв’ю "Економічній правді".

"Будівництво метро на Троєщину потрібно починати зі станції метро "Вокзальна". Спершу треба з'єднати "Вокзальну", "Лук'янівську" і "Тараса Шевченка". Після того вже не буде різниці, у який бік тягнути метро - Жулян чи Троєщини", - сказав Поворозник.

Він зазначив, що спочатку розглядався варіант будівництва першої черги нової гілки метрополітену від станції метро "Тараса Шевченка" по відкритій частині до Русанівських садів.

Читайте також: Кличко обіцяє взятися за метро на Троєщину після добудови Подільського мосту

"Однак наразі станція "Тараса Шевченка" завантажена відсотків на 97. Додати туди пасажиропотік з усієї Воскресенки та Троєщини неможливо", - сказав він.

Як повідомлялося, мер Віталій Кличко у листопаді 2019 року заявляв, що термін будівництва метро на Троєщину становить 4−5 років за наявності необхідного фінансування.