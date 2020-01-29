Кличко обіцяє взятися за метро на Троєщину після добудови Подільського мосту
Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час інспекції робіт з будівництва шляхопроводу у середу, 29 січня, повідомляє кореспондентт Укрінформу.
"Кожен киянин уже бачить, як візуально змінюється Подільсько-Воскресенський міст, арка змінюється. Через декілька місяців будуть встановлені ванти, і хочу зазначити, що Подільсько-Воскресенський арковий міст - найбільший міст в Європі. Це складний, дуже великий проєкт", - сказав Кличко.
Він нагадав, що роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мосту ведуться ще з початку 2000-х років.
"Багато хто обіцяв цей міст здати, і я можу сказати, це моє завдання як мера, на якого кияни поклали завдання відкрити цей міст. Я обіцяв, і я це зроблю. На наступний рік автосполучення між правим та лівим берегами по Подільсько-Воскресенському мосту буде відкрито. Наступний етап - гілка метро (на Троєщину - ред.), і роботи також ідуть. Ми будемо намагатися якомога швидше запустити метрополітен по цьому напрямку", - зазначив Кличко.
За його словами, роботи на мосту проходять за графіком, проблем з фінансуванням також немає.
"Міст фінансується з бюджету міста Києва. Фінансування передбачено на цей рік, і я переконаний, що збоїв у роботі у нас не буде... У цьому році у нас виділено близько 3 мільярдів грн на добудову цього мосту", - зазначив міський голова.
Кличко зауважив, що автосполучення по Подільсько-Воскресенського мосту відкриють наприкінці року. "Розрахункова кількість - 60 тисяч автівок за добу будуть проїжджати по цьому мосту, шість напрямків руху транспорту і дві гілки метрополітену", - сказав він.
Раніше міський голова Києва заявляв, що лінію метро на Троєщину вдасться побудувати через 3-5 років за умови фінансування. Проєкт передбачає будівництво нової лінії метрополітену протяжністю майже 18 км з 13 станціями, пересадковою лінією протяжністю 1 км між міською електричкою і новою четвертою лінією.