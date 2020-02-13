У центрі Києва відкриють меморіальну дошку на честь Дмитра Гнатюка

У столиці облаштують меморіальну дошку на честь видатного українського співака Дмитра Гнатюка.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На честь видатного українського співака та народного артиста України Дмитра Гнатюка на вулиці Станіславського, 3 облаштують меморіальну дошку на фасаді будинку, де він проживав", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, для відзначення 100-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Українською Народною Республікою та Османською імперією, згідно із розпорядженням КМДА № 249, на бульварі Шевченка/вулиці Пушкінській, 5-7/29 облаштують меморіальну дошку на честь дипломатичної місії Османської імперії, що діяла в Україні у 1918 році. З посиланням на архівні документи у Посольстві Республіки Туреччина в Україні повідомили, що саме у 1918-му імперія направила до Києва в якості посла Ахмед Мухтар-бея Моллаоглу, який проводив свою діяльність у той період у готелі, який носив назву "Прем’єр-Палас".

Витрати, пов’язані з виготовленням та встановленням цих меморіальних дошок, буде профінансовано за позабюджетні кошти, залучені в установленому порядку.