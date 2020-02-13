У Києві можуть з'явитися ще п'ять зелених зон
Про це повідомляє пресслужба Київради.
"Відтак, ландшафтним заказником місцевого значення може стати "Совська балка", орієнтовною площею 37,23 га. На відповідній території мешкають рідкісні види тварин: зокрема, сова сіра та кажан пізній, а також ростуть цінні породи дерев", - йдеться у повідомленні.
Також оголосити ландшафтним заказником планується територію із залишками вікової дубрави «Зелена мрія». Зазначена ділянка має площу 0,26 га, та знаходиться у Святошинському районі. Протягом теплого сезону гай переповнений птахами: вівсянками, вівчариками, славками, дроздами, синицями тощо. Із червонокнижних тут знайдено жука-оленя.
«Відтепер на цих територіях будуть заборонені вирубка зелених насаджень та розведення багать. Також це допоможе зберегти зелені зони від недобросовісних забудовників. Загалом озеленення Києва – одне із найважливіших стратегічних завдань міської влади. Тому на кожному засіданні екологічної комісії є проєкти зі створення скверів, парків, заказників тощо», - зазначив голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий.
Також у столиці мають намір облаштувати сквери:
- по вулиці Ставропольській (Шевченківський район) біля будинку 27/29;
- по вулиці Райдужній (Дніпровський район) між житловими будинками 63 і 65, площею 0,46 га;
- на вулиці Променистій (Солом'янський район) площею 0,98 га.
Відповідні проєкти рішень мають розглянути на пленарному засіданні Київради.