У Києві можуть з'явитися ще п'ять зелених зон

На засіданні постійної комісії Київської міськради з питань екологічної політики депутати підтримали низку рішень, які передбачають створення нових зелених зон у столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Відтак, ландшафтним заказником місцевого значення може стати "Совська балка", орієнтовною площею 37,23 га. На відповідній території мешкають рідкісні види тварин: зокрема, сова сіра та кажан пізній, а також ростуть цінні породи дерев", - йдеться у повідомленні.

Також оголосити ландшафтним заказником планується територію із залишками вікової дубрави «Зелена мрія». Зазначена ділянка має площу 0,26 га, та знаходиться у Святошинському районі. Протягом теплого сезону гай переповнений птахами: вівсянками, вівчариками, славками, дроздами, синицями тощо. Із червонокнижних тут знайдено жука-оленя.

«Відтепер на цих територіях будуть заборонені вирубка зелених насаджень та розведення багать. Також це допоможе зберегти зелені зони від недобросовісних забудовників. Загалом озеленення Києва – одне із найважливіших стратегічних завдань міської влади. Тому на кожному засіданні екологічної комісії є проєкти зі створення скверів, парків, заказників тощо», - зазначив голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

Також у столиці мають намір облаштувати сквери:

- по вулиці Ставропольській (Шевченківський район) біля будинку 27/29;

- по вулиці Райдужній (Дніпровський район) між житловими будинками 63 і 65, площею 0,46 га;

- на вулиці Променистій (Солом'янський район) площею 0,98 га.

Відповідні проєкти рішень мають розглянути на пленарному засіданні Київради.