Київський артоб’єкт “Маяк” потрапив у світовий ТОП

Київський артоб’єкт “Маяк” потрапив у світовий ТОП

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Укрінформ
Артоб’єкт “Маяк”, відкритий на площі інноваційного парку UNIT.City минулого жовтня, отримав премію LIT Lighting Design Awards у номінації Light Art Project, потрапивши у список кращих світлотехнічних проєктів світу.

Про це повідомляється на сайті премії.

Як зазначається, “Маяк” - це 60-метрова переобладнана труба на території колишнього мотоциклетного заводу в Києві. У 2017 році там відкрили перший інноваційний парк України - UNIT.City.

Київський артоб’єкт “Маяк” став одним з найкращих світлотехнічних проєктів світу / Фото: litawards.com

Труба зараз виглядає, як світлова інсталяція. Концепція “Маяка” - створити об’єднавчий символ в епоху змін в українській історії.

Як заявляють творці проєкту, він є символом поваги до минулого, землі, на якій він стоїть, і символом прагнення до майбутнього.

З настанням темряви світло у трубі рухається вертикально знизу вгору, відображаючи процес заряду енергії.

Також у трубу вмонтована металева платформа, де розташовані три прожектори з галогеновими лампами.

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Окрім основного білого світла, труба може підсвічуватися кольорами національної символіки України та інших країн для можливих прийомів державних делегацій.

Проєкт втілювали британський художник-інсталятор Себастьян Кайт, дизайнер Микола Каблука та компанії Expolight та Front Pictures.

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