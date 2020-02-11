Київський артоб’єкт “Маяк” потрапив у світовий ТОП
Про це повідомляється на сайті премії.
Як зазначається, “Маяк” - це 60-метрова переобладнана труба на території колишнього мотоциклетного заводу в Києві. У 2017 році там відкрили перший інноваційний парк України - UNIT.City.Київський артоб’єкт “Маяк” став одним з найкращих світлотехнічних проєктів світу / Фото: litawards.com
Труба зараз виглядає, як світлова інсталяція. Концепція “Маяка” - створити об’єднавчий символ в епоху змін в українській історії.
Як заявляють творці проєкту, він є символом поваги до минулого, землі, на якій він стоїть, і символом прагнення до майбутнього.
З настанням темряви світло у трубі рухається вертикально знизу вгору, відображаючи процес заряду енергії.
Також у трубу вмонтована металева платформа, де розташовані три прожектори з галогеновими лампами.
Окрім основного білого світла, труба може підсвічуватися кольорами національної символіки України та інших країн для можливих прийомів державних делегацій.
Проєкт втілювали британський художник-інсталятор Себастьян Кайт, дизайнер Микола Каблука та компанії Expolight та Front Pictures.