На заводі-банкруті “Маяк” проведуть ревізію майна, щоб виплатити зарплатні борги

Державний концерн “Укроборонпром” починає інвентаризацію всього майна, що було у власності заводу “Маяк”, та планує з’ясувати законність його передачі приватним структурам.

Про це йшлося під час зустрічі керівників концерну з представниками колективу АТ “Завод “Маяк”, повідомляють в пресслужбі Укроборонпрому.

“Заручившись підтримкою Генеральної прокуратури України та органів досудового розслідування, Укроборонпром починає інвентаризацію всього майна, яке було у власності заводу, і з’ясує законність його передачі приватним структурам. Зокрема, концерн вже звернувся до органів прокуратури щодо розслідування кримінального провадження за фактом вчинення умисних дій стосовно заволодіння майном АТ "Завод "Маяк" шляхом штучного введення підприємства у неплатоспроможний стан через необґрунтоване отримання та подальше заволодіння кредитними коштами, а також спроби відчуження майна, порушення орендних договорів, реєстрації права власності тощо”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, представники Укроборонпрому також планують звернутися до органів юстиції для об’єднання всіх існуючих виконавчих проваджень. Такий крок дозволить, у випадку реалізації майна заводу, в першу чергу виплатити борги по заробітній платі та податках і лише після того розрахуватися з іншими кредиторами.

У пресслужбі концерну зазначили, що пріоритетними для нового керівництва концерну "Укроборонпром" стосовно заводу “Маяк” наразі є два питання: виплата боргів по зарплаті та забезпечення виробництва на підприємствах.

АТ “Завод “Маяк” – підприємство, що спеціалізується на розробці та виготовленні стрілецької зброї та її компонентів, артилерійської зброї, ремонту та модернізації військової техніки, а також виробництві апаратури мовного оповіщення при аварійних ситуаціях військових, цивільних літаків та гелікоптерів. У 2012 році функції з управління державним пакетом акцій ПАТ “Завод "Маяк" (розміром 100%) були передані ФДМУ до ДК “Укроборонпром”.