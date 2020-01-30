У Києві чоловік загинув під колесами тролейбуса

У "Київпастрансі" запевняють, що водій тролейбуса, з-під якого 29 січня витягли тіло чоловіка, не здійснював наїзд на пішохода.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Facebook.

"29 січня на вул. Новопольова водій тролейбуса не здійснював наїзд на пішохода! Перебігаючи дорогу через клумбу, пішохід спіткнувся і опинився під колесами лівого борту тролейбуса", - йдеться у повідомленні.

На місце інциденту були оперативно викликані рятувальні служби та швидка медична допомога.

Обставинами події займаються правоохоронці. Тривають слідчі дії та внутрішнє розслідування.

За інформацією ДСНС у м. Києві, 29 січня рятувальники дістали тіло чоловіка з-під тролейбуса. При з’ясування обставин стало відомо, що подія сталася під час руху тролейбуса по колу на перетині вулиць Новопольової та Постволинської. У салоні перебували пасажири.