Смертельна ДТП у Миколаєві: суд відпустив водія Lexus під домашній арешт

Центральний районний суд міста Миколаєва пом'якшив запобіжний захід для 21-річного водія Lexus Віктора Лобанова, якого звинувачують в ДТП, у якому загинули водій таксі та пасажир.

Арешт без права застави суд 28 січня замінив цілодобовим домашнім арештом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вивчивши всі обставини справи суд задовольнив клопотання захисника Віктора Лобанова і змінив міру запобіжного захисту на домашній арешт», - оголосив суддя Сергій Медюк.

Переглянути міру запобіжного заходу просив адвокат підозрюваного через стан його здоров'я. Захисник наполягала, що хлопець приймає спеціальні ліки та потребує особливої медичної допомоги, забезпечити яку в умовах СІЗО не є можливим. За час його перебування там підозрюваного вже декілька разів доставляли до лікарні, бо існувала загроза його життю, заявила адвокат.

Суд також вислухав покази матері хлопця та його лікарки, яка вже багато років спострерігає за його хворобою, які наполягали, що подальше перебування за гратами може закінчитися смертю підозрюваного.

Це була вже третя спроба переглянути запобіжний захід – дві інші не відбулися саме через стан здоров'я підозрюваного. Він інвалід дитинства, має 3 групу через захворювання на цукровий діабет, постійно приймає інсулін.

Як повідомляв Укрінформ, Центральний районний суд міста Миколаєва 9 грудня 2019 року обрав запобіжний захід 21-річному водієві Lexus, якого звинувачують у смертельному ДТП, де загинув таксист та його пасажир. Хлопця було взято під варту до 4 лютого 2020 року без права внесення застави.

Тієї ночі, коли сталася трагедія, він разом з товаришами відпочивав в розважальному закладі, проте спиртних напоїв не вживав. За кермом Lexus опинився, бо його товариш, власник авто, був в стані алкогольного сп’яніння. Lexus виїхав на зустрічну смугу і на повній швидкості зіштовхнувся з Daewoo Lanos. В результаті загинули 36-річний водій таксі та його 32-річний пасажир.

Дане ДТП викликало широкий резонанс у Миколаєві. Таксисти перекривали рух через Південнобузький (Варварівський) міст, вимагаючи забезпечити справедливе розслідування.