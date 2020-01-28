У Кличка запевняють, Київ має достатньо лабораторій для діагностування коронавірусу

У Києві на сьогодні не зафіксовано жодного випадку захворювання на пневмонію викликану коронавірусом.

Про це під час брифінгу поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні не зафіксовано жодного випадку хвороби на коронавірус. Місто повністю готове і організаційно, і технологічно для того, аби дати відповідь на будь-який виклик в частині грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій, до яких належить і коронавірус", - сказав Поворозник.

Він нагадав, що ВООЗ оновила відповідні рекомендації для громадян щодо коронавірусу.

"Хотів би звернутися до киян, щоб не займалися самолікуванням і при найменших ознаках захворюваності: температура, ускладнення дихання, кашель відразу телефонували своєму сімейному лікарю, з яким уклали договір і в подальшому діяли за його рекомендаціями", - сказав він.

Поворозник наголосив, що у столиці є достатньо лабораторій для діагностування коронавірусу.

"У нас на сьогоднішній день працюють кілька лабораторій. Основна лабораторія - це Київська державна лабораторія, на сьогоднішній день вона забезпечена всіма необхідними реагентами для проведення досліджень. Вчора був казус з виявленням коронавірусу. Коронавіруси є різні, їх багато різновидів, це один з видів распіраторно вірусної інфекції", - сказав він.

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Як повідомлялося, Київський міський лабораторний центр зареєстрував за 4-й тиждень 2020 року майже 1 тисячу хворих на ГРВІ та грип. Серед досліджених зразків виявлено один випадок коронавірусу, який не є вірусом 2019-nCoV.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило наказ стосовно заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай).