"Шість мільйонів сердець": у Києві вшанували пам'ять жертв Голокосту

У Колонній залі КМДА відбулася меморіальна церемонія "Шість мільйонів сердець", присвячена Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у заході взяли участь державні діячі України, глави дипломатичних місій, колишні в’язні гетто та концтаборів, Праведники народів світу.

"Сьогодні ми вшановуємо та згадуємо загиблих, дякуємо праведникам, які рятували євреїв під час війни, розповідаємо молоді про ті часи. Наша організація домоглася того, аби напередодні цієї трагічної дати у школах України проходили уроки Голокосту, щоб діти це знати, бо це дуже важливо для унеможливлення повторення цієї трагедії", - зазначила президент Єврейського форуму України Роксана Гамарник.

Захід також відвідали низка послів, зокрема Німеччини, Ізраїлю, Великої Британії, США та інших країн.

Так, посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон наголосив на тому, що в Україні потрібно продовжувати боротися з антисемітизмом.

"Дуже важливо не тільки говорити про щось, але й діяти. Я продовжую проголошувати, що тут в Україні є необхідність далі боротися з антисемітизмом, навіть якщо його прояви не є насильницькими, навіть якщо це акти вандалізму...Я закликаю українську владу, яка робить багато для боротьби з антисемітизмом, прийняти визначення антисемітизму, яке затверджене міжнародною асоціацією", - сказав Джоель Ліон.

Участь у заході також взяв мер Києва Віталій Кличко, який наголосив на необхідності створення у Києві Меморіалу пам’яті жертв Голокосту "Бабин Яр".

"Важливо пам'ятати ці трагічні події і робити все, для того щоб цього ніколи не відбулось. А гарантія для цього - пам'ять, висновки. У кожній школі міста Києва проходять уроки Бабиного Яру, це місце, де було знищено більше ста тисяч людей за етнічним принципом. Моє завдання як мера столиці зробити все, щоб ця пам'ять про ці трагічні події ніколи не була знищена, і Меморіал Голокосту повинен найближчі часи бути реалізований у нашому місті", - сказав Кличко.

Наприкінці меморіальної церемонії вшанували загиблих під час Голокосту – запалили шість свічок на згадку про шість мільйонів жертв Голокосту. Завершилася Меморіальна церемонія поминальною молитвою.

Кличко взяв участь у Всеукраїнській акції пам’яті жертв Голокосту / Фото: kiev.klichko.org

Організаторами заходу виступив Єврейський форум України та Єврейський фонд в Україні Аркадія Монастирського.

Як відомо, 27 січня по всій Україні відбудуться масові заходи вшанування жертв Голокосту.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня у Польщі на високому міжнародному рівні відзначать 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Участь у заходах із нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту беруть офіційні делегації майже 60 країн та міжнародних організацій. Україну представляє Президент Володимир Зеленський.