Зеленський підтримав звернення щодо визнання Шептицького "Праведником народів світу"

Президент України Володимир Зеленський підтримав звернення головного рабина України Моше Реувена Асмана щодо присвоєння митрополиту Андрей Шептицькому почесного звання "Праведника народів світу".

Про це Зеленський заявив під час спільної з Президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не можу не згадати про родину Шептицьких, яка не тільки врятувала понад 160 євреїв, а й відкрито вимагала від нацистських керівників припинити їх переслідування. Нещодавно головний рабин України Моше Реувен Асман попросив центр пам'яті Голокосту Яд-Вашем присвоїти митрополиту Андрею Шептицькому почесне звання Правденика народів світу. Я долучаюся до цього прохання задля всиновлення історичної справедливості", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, головний рабин України Моше Реувен Асман 21 січня звернувся листом до керівника ізраїльського інституту «Яд Вашем» із проханням напередодні Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту і 75-річчя визволення табору смерті Аушвіц присвоїти митрополитові УГКЦ Андрею Шептицькому почесне звання «Праведника народів світу».

У зверненні головного рабина йдеться, що митрополит Андрей Шептицький керував операцією з порятунку більш ніж 150 єврейських дітей у роки Голокосту у Західній Україні, і звертає увагу на те, що Шептицький не тільки давав накази переховувати єврейських дітей у монастирях, але й забороняв їх хрестити, щоб зберегти їх для єврейського народу.

Асман також назвав абсурдною ситуацію, за якої молодший брат митрополита архимандрит Климентій Шептицький, а також ігуменя Олена Вітер, які виконували прямі вказівки митрополита Андрея Шептицького, отримали почесні звання «Праведників народів світу» від «Яд Вашем», а митрополит, який стояв на чолі цієї вкрай ризикованої для життя операції, його не отримав.

Головний рабин України Моше Реувен Асман на аргументи інституту проти присвоєння звання митрополитові (що глава церкви привітав прихід німецьких військ до Львова і нібито «благословив дивізію СС «Галичина» – ред.) зазначив, що немає жодного справжнього документа, який підтверджує факт «благословення дивізії», і що порятунок єврейських дітей важливіший.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський 26-27 січня перебуває з робочим візитом до Республіки Польща, де бере участь у пам’ятних заходах у м. Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау.