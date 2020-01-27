Світовий конґрес українців вшановує пам’ять жертв Голокосту

Cвітовий конґрес українців (СКУ) та українська діаспора 27 січня, в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, вшановують пам'ять страчених та закатованих злочинним нацистським режимом.

Про це йдеться на сайті СКУ.

"У цей пам’ятний день ми згадуємо в своїх молитвах невинні жертви Голокосту, в тому числі й 1,5 мільйона українських євреїв. Ми також висловлюємо належну шану всім тим, хто, ризикуючи життям, рятував приречених на смерть. Серед понад 27 000 Праведників народів світу наразі визнані 2634 українців, і це ще одне вагоме свідчення того, що історії наших народів є неповними одна без одної. Ми певні, що в майбутньому списки Праведників поповняться новими іменами, та підтримуємо звернення українських науковців, духовенства, громадських діячів та Головного Рабина України Моше Реувена Асмана до "Яд Вашем" щодо присвоєння Митрополиту Шептицькому цього почесного звання", - зазначили в СКУ.

У СКУ нагадали, що Голокост є однією з найжахливіших трагедій світового масштабу, яка стала можливою внаслідок панування тоталітарної нацистської ідеології, в основі якої є ксенофобія та культивування нетерпимості й людиноненависництва. Як зазначається в резолюції ООН, “Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження”.

“Cвітовий конґрес українців рішуче засуджує всякі сучасні загрозливі прояви антисемітизму, расизму і ненависті та закликає світ не допустити повторення подібних Голокосту жахливих уроків історії. Водночас ми вшановуємо подвиг усіх, хто став опорою для надії й спасіння під час жахів Голокосту”, – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Як повідомлялося, офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйона - на території колишнього Радянського Союзу.

У понеділок, 27 січня, по всій Україні відбудуться масові заходи вшанування жертв Голокосту.