У центрі Києва парковок не побільшає — хочуть підняти тариф і штрафи

Тариф за парковку планується збільшити у центральній частині Києва до 50 гривень за годину.

Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури – начальник управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін у Facebook.

"По-перше, у планах влади збільшити вартість парковки. Зауважу, що востаннє тарифи змінювалися у 2016 році. Найближчим часом тариф за парковку планується збільшити у центральній частині міста суттєво - як мінімум до 50 гривень за годину. Крім цього, необхідно збільшити штрафи. Усе це має мотивувати водіїв шукати місця на парковках, або залишати авто неподалік від метро та пересуватися містом на громадському транспорті", - зазначив Рахматуллін.

Він зауважив, що з кожним роком кількість автомобілів у Києві зростає. Так, у 2019 році кількість авто зросла на 15% порівняно з 2018 роком. Внаслідок цього столичні дороги та вулиці перевантажені.

Читайте також: Евакуатори забирають зі столичних вулиць 50 авто за добу

"До того ж, водії паркуються як їм заманеться, нехтуючи Правилами дорожнього руху. При цьому пояснення у них одне: ніде паркуватися. Насправді це лише виправдання, тому що часто авто знаходяться неподалік від напівпорожніх паркінгів. Сьогодні, аби вирішити проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць. Чому? - запитаєте ви. Усе дуже просто: скільки ми не будуватимемо паркінгів, ситуація тільки погіршуватиметься, адже авто в рази побільшає. А місто не розраховане на таку автомобілізацію. До того ж не забуваймо, що місто - насамперед для городян, а не одних машин. Тож потрібно піти іншим шляхом", - вважає він.

Чиновник наголосив, що ще має бути невідворотність покарання за порушення ПДР. У цьому напрямку порушників штрафують та їх авто евакуюють.

"Культура та свідоме мислення ніхто не скасовував. Якби кожен володів розумінням того, що комфортно має бути всім, то і проблема би вирішилася швидше. Усе має відбуватися комплексно", - зазначив він.