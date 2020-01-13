У соцмережах показали, як нові столичні евакуатори забирають авто порушників

У Києві почали працювати евакуатори нового типу.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Київ Автомобільний".

"В Києві вже запрацювали нові евакуатори. Інспекція з паркування сьогодні вже евакуювала перший автомобіль", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, спільнота опублікувала відео, як ці евакуатори забирають машини порушників. На відео видно, що інспектори використовують евакуатори з бічним завантаженням для евакуації автомобілів.