У соцмережах показали, як нові столичні евакуатори забирають авто порушників
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Укрінформ
У Києві почали працювати евакуатори нового типу.
Про це повідомляє Facebook-спільнота "Київ Автомобільний".
"В Києві вже запрацювали нові евакуатори. Інспекція з паркування сьогодні вже евакуювала перший автомобіль", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, спільнота опублікувала відео, як ці евакуатори забирають машини порушників. На відео видно, що інспектори використовують евакуатори з бічним завантаженням для евакуації автомобілів.