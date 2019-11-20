Евакуатори забирають зі столичних вулиць 50 авто за добу

У Києві евакуйовують близько 50 авто на добу.

Про це в інтерв’ю виданню Liga.net повідомив радник Київського міського голови Максим Бахматов, інформує пресслужба КМДА.

«Зараз евакуйовують до 50 машин на добу, раніше евакуювали 5-10», – підкреслив Бахматов.

Він нагадав, що з 11 листопада працівники інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури почали здійснювати самостійне затримання (евакуацію) автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

Радник міського голови додав, що у жовтні у столиці запрацювала ініційована ним координаційна група з планування та поліпшення міського трафіку.

Керівники транспортної інфраструктури Києва та правоохоронні органи об’єднали зусилля для покращення трафіку міста.

«Кілька тижнів тому почала роботу Kyiv Traffic Group. До цього ніхто системно не займався трафіком. Була поліція, яка вирішувала свої питання, паркувальники вирішували свої, велосипедисти постійно хочуть поліпшень, експерти, які говорять як і що треба робити, - але всіх зібрали разом тільки зараз», – прокоментував Бахматов.

Як повідомлялося, за результатами патрулювання смуги руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4 400 000 грн.