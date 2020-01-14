Біля Ocean Plaza замінили половину пошкодженої ділянки трубопроводу

Біля Ocean Plaza замінили половину пошкодженої ділянки трубопроводу

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Укрінформ
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» вже замінило половину пошкодженої ділянки трубопроводу на вулиці Антоновича, де напередодні стався прорив.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"За ніч і сьогоднішній день працівники КП «Київтеплоенерго» здійснили розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконали роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів", - йдеться у повідомленні.

Станом на 18:00 вже змонтовано 12 метрів тепломережі. Усього заміні на цій ділянці підлягає 23 м.

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Як запевняють у Київтеплоенерго, роботи триватимуть усю ніч. Завершаться завтра до ранку, після чого буде розпочато відновлення асфальтного покриття.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 січня у Голосіївському районі столиці по вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення ТРЦ "Ocean Plaza".

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Транспортний рух вулицею Антоновича, де розташований торговий центр, було перекрито.

У київських лікарнях перебувають 5 постраждалих внаслідок прориву труби з гарячою водою біля Ocean Plaza. У Департаменті охорони здоров’я Києва стверджують, що з 11 осіб, які звернулися за медичною допомогою, шестеро госпіталізації не потребували.

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Прокуратура Києва за цим фактом відкрила провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).

Фото: kte.kmda.gov.ua

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