Біля Ocean Plaza замінили половину пошкодженої ділянки трубопроводу

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» вже замінило половину пошкодженої ділянки трубопроводу на вулиці Антоновича, де напередодні стався прорив.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

"За ніч і сьогоднішній день працівники КП «Київтеплоенерго» здійснили розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконали роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів", - йдеться у повідомленні.

Станом на 18:00 вже змонтовано 12 метрів тепломережі. Усього заміні на цій ділянці підлягає 23 м.

Як запевняють у Київтеплоенерго, роботи триватимуть усю ніч. Завершаться завтра до ранку, після чого буде розпочато відновлення асфальтного покриття.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня у Голосіївському районі столиці по вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення ТРЦ "Ocean Plaza".

Транспортний рух вулицею Антоновича, де розташований торговий центр, було перекрито.

У київських лікарнях перебувають 5 постраждалих внаслідок прориву труби з гарячою водою біля Ocean Plaza. У Департаменті охорони здоров’я Києва стверджують, що з 11 осіб, які звернулися за медичною допомогою, шестеро госпіталізації не потребували.

Прокуратура Києва за цим фактом відкрила провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).

Фото: kte.kmda.gov.ua