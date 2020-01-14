Столичний Ocean Plaza все ще зачинений - усувають наслідки аварії

ТРЦ "Ocean Plaza" повідомляє, що центр зачинений для відвідувачів, оскільки там проводять роботи з усунення наслідків аварії тепломереж.

Про це Ocean Plaza повідомляє у Facebook.

"14 cічня ТРЦ "Ocean Plaza" буде зачинений для відвідувачів. Вчора, 13 січня 2020 року, о 20:30 стався прорив міської тепломережі поблизу ТРЦ "Ocean Plaza". Згідно з офіційною заявою представника КМДА, причиною пошкодження тепломережі стала фізична зношеність труби магістрального трубопроводу. Персонал і відвідувачі ТРЦ були екстрено евакуйовані та отримали необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Ocean Plaza проводяться роботи з усунення наслідків аварії та перевірка комунікацій. Про відновлення роботи ТРЦ буде повідомлено додатково.

Водночас у ТРЦ "Ocean Plaza" у відповідь на запитання Укрінформу щодо суми збитків внаслідок аварії відмовилися від коментарів, а також відмовилися надавати контакти працівників центру для отримання цієї інформації.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня у Голосіївському районі столиці по вул. Антоновича внаслідок прориву тепломережі стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення ТРЦ "Ocean Plaza".

Транспортний рух вулицею Антоновича, де розташований торговий центр, перекритий. В КМДА обіцяють відновити його у другій половині середи, 15 січня.

У київських лікарнях перебувають 5 постраждалих внаслідок прориву труби з гарячою водою біля Ocean Plaza. У Департаменті охорони здоров’я Києва стверджують, що з 11 осіб, які звернулися за медичною допомогою, шестеро госпіталізації не потребували.

Прокуратура міста Києва за цим фактом відкрила провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проєктування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).