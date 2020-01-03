Київ зустрічатиме Різдво Ходою звіздарів і концертами
Укрінформ
7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво.
Як повідомляє пресслужба КМДА, на Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів, учасники якої вже традиційно вийдуть із яскраво оздобленими різдвяними зірками.
Продовжиться святкування на Софійській площі різдвяним концертом:
- 15:00 Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина»
- 16:40 Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня»
- 17:40 Веселі Вуйки
- 18:40 Folky Funky
- 19:40 СКАЙ
- 21:00 DJ
На Контрактовій площі також триватимуть святкові народні гуляння.