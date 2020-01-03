Київ зустрічатиме Різдво Ходою звіздарів і концертами

Київ зустрічатиме Різдво Ходою звіздарів і концертами

Укрінформ
7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво.

Як повідомляє пресслужба КМДА, на Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів, учасники якої вже традиційно вийдуть із яскраво оздобленими різдвяними зірками.

Продовжиться святкування на Софійській площі різдвяним концертом:

- 15:00 Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина»

- 16:40 Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня»

- 17:40 Веселі Вуйки

- 18:40 Folky Funky

- 19:40 СКАЙ

- 21:00 DJ

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На Контрактовій площі також триватимуть святкові народні гуляння.

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